Москва, 1 июня, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолёт Superjet 100, выполнявший рейс из Ульяновска.

Александр Щербак/ТАСС Superjet 100

«Самолет произвел посадку в «Шереметьево», никто не пострадал», — сообщили в экстренных службах.

Там же добавили, что причиной экстренной посадки стал отказ системы управления.

Позднее в авиакомпании «Россия», которой принадлежит лайнер, уточнили, что причиной посадки стал отказ автопилота, и добавили, что самолёт сел штатно.

Как ранее сообщало ИА Регнум, командир летевшего из Ульяновска лайнера Sukhoi Superjet 100 связался с диспетчерами и сообщил о частичной утрате управления воздушным судном. Было принято решение совершить экстренную посадку.

Ещё об одном авиаинциденте стало известно ранее. ИА Регнум сообщило о смерти пассажирки рейса Сочи — Челябинск. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства работниками авиакомпании в ходе оказания неотложной медпомощи.