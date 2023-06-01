В Шереметьево экстренно сел Superjet 100 из Ульяновска
В Шереметьево экстренно сел самолёт Superjet 100, летевший из Ульяновска
Москва, 1 июня, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолёт Superjet 100, выполнявший рейс из Ульяновска.
«Самолет произвел посадку в «Шереметьево», никто не пострадал», — сообщили в экстренных службах.
Там же добавили, что причиной экстренной посадки стал отказ системы управления.
Позднее в авиакомпании «Россия», которой принадлежит лайнер, уточнили, что причиной посадки стал отказ автопилота, и добавили, что самолёт сел штатно.
Как ранее сообщало ИА Регнум, командир летевшего из Ульяновска лайнера Sukhoi Superjet 100 связался с диспетчерами и сообщил о частичной утрате управления воздушным судном. Было принято решение совершить экстренную посадку.
Ещё об одном авиаинциденте стало известно ранее. ИА Регнум сообщило о смерти пассажирки рейса Сочи — Челябинск. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства работниками авиакомпании в ходе оказания неотложной медпомощи.