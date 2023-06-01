Москва, 1 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Вопрос блокировки транзита аммиака из России через Украину пока не решён, находится на обсуждении. Об этом 1 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Транзит аммиака

Его попросили прокомментировать сообщение в СМИ, что ООН предложила Москве, Анкаре и Киеву начать подготовку к транзиту аммиака в рамках расширения зерновой сделки (черноморской инициативы).

«Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Reuters сообщило, что Анкара и Киев согласились на предложение ООН, предусматривающее транзит аммиака через Украину, а также привлечение большего количества украинских портов к зерновой инициативе. Москва, по данным журналистов, пока не дала ответ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о согласии России продлить зерновую сделку на 60 дней. По его словам, этого получилось добиться только благодаря особым отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

18 мая Песков сообщил, что в ходе обсуждения черноморской инициативы Москва достигла относительных результатов, добиваясь выполнения российской части сделки. Для «Россельхозбанка» ищут варианты, альтернативные возвращению его в систему SWIFT.