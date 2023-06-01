Москва, 1 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Атаки Вооружённых сил Украины (ВУ) на Белгородскую область не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Об этом на брифинге 1 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таисия Лисковец/РИА Новости Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области. Грайворонский район

«Никакого влияния оказать не может», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что региональные власти работают активно и самоотверженно. Как уточнил Песков, президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с ними.

Пресс-секретарь президента также заявил журналистам, что не владеет информацией по поводу возможного перемещения жителей других прифронтовых регионов России.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил 1 июня, что из города Шебекино, который находится под непрекращающимися обстрелами украинских сил, вывезут детей. Как сообщил губернатор, 200 семей, женщин с маленькими детьми отправят в Пензу, а 3 июня 600 человек — в Калугу и Ярославль.

В ночь на 1 июня Шебекино подвергся продолжительному обстрелу, пострадали восемь человек. По округу ВСУ выпустили более 200 боеприпасов. Украинские военные также нанесли удар по пункту временного размещения, где находились мирные жители Середы.

По данным Минобороны, российские военные помешали попытке ВСУ совершить теракт в районе города Шебекино в Белгородской области. ВСУ планировали атаку 1 июня на три часа утра после обстрела Белгородской области. Две мотопехотные роты украинской армии, усиленные танками, попытались вторгнуться в районе Новой Таволжанки, однако российские военные не допустили этого и отбили три атаки украинских сил.