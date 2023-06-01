Москва, 1 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Россия в рабочих документах Североатлантического альянса всегда фигурировала как противник. Об этом 1 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о том, что в НАТО подготовили секретный план на случай столкновения с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и там, в рабочих документах, всегда содержались планы по противодействию нашей стране», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он отметил, что в этом нет ничего нового.

Песков также подчеркнул, что степень вовлечённости стран — членов альянса в конфликт на Украине, как прямой, так и косвенной, существенно растёт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель Йан Дэвис в статье для Responsible Statecraft заявил, что Североатлантический альянс подготовил секретный план на случай прямого военного столкновения с Россией. По его словам, тысячестраничный документ планируется одобрить в ходе предстоящего саммита НАТО, который пройдёт в Вильнюсе.

Журналист отметил, что такое произойдёт впервые со времён окончания Холодной войны. По его словам, военные представители Североатлантического альянса подготовили эти документы без какого-либо предварительного изучения.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США со своими приспешниками делают попытки настроить мир против России, пытаясь дискредитировать страну «любыми грязными и гнусными методами». По его словам, страны Запада создают из России образ врага и сеют ненависть к стране и её народу.