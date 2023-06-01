Москва, 1 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон убедил украинского лидера Владимира Зеленского провести в Париже мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил об этом 1 июня журналистам.

(сс) Сайт главы киевского режима Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Я вам предлагаю ознакомиться со вчерашним брифингом, вчера этот вопрос звучал, мы уже на него отвечали», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Песков заявил, что саммит Европейского политического сообщества не даст полноценного политического процесса, так как на нём отсутствует диалог европейских стран с Россией. Он указал, что Москва скептически относится к его проведению. Также представитель Кремля добавил, что Россия будет внимательно следить за той риторикой, которая будет доминировать на саммите.

Позднее газета Wall Street Journal написала, что Макрон убедил Зеленского согласиться на саммит по мирному урегулированию конфликта в Париже. По данным издания, европейские дипломаты пытаются привлечь к этому Бразилию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию. Также в Париж планируется пригласить президента США Джо Байдена и других лидеров самых важных стран НАТО.

В феврале Макрон уже призывал украинского лидера начать мирные переговоры с Россией, однако получил отказ. При этом параллельно с этим французский президент призывал коллективный Запад помогать Киеву в подготовке к контрнаступлению ВСУ.