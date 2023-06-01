Москва, 1 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Superjet 100 авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. об этом 1 июня сообщили в экстренных службах.

Zuma/TASS Пассажирский самолёт Superjet 100 авиакомпании «Россия»

«Командир лайнера Sukhoi Superjet 100 выполняющего рейс из Ульяновска связался с диспетчерами и сообщил о частичной утрате управления самолетом», — привело сообщение экстренных служб агентство «Интерфакс».

Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Она запланирована на 14:47.

Ранее ИА Регнум сообщало о смерти пассажирки рейса Сочи — Челябинск. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства работниками авиакомпании в ходе оказания неотложной медпомощи.