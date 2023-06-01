Москва, 1 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге 1 июня увеличение числа желающих служить по контракту в российской армии. Он оценил это как исключительно положительный момент.

Эрик Романенко/ТАСС Служба по контракту

«Путину докладывается о большом количестве граждан, готовых пойти на службу по контракту в СВО. Отрадно это видеть», — сказал представитель Кремля.

Ранее ИА Регнум приводило слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что с начала 2023 года в Вооружённые силы России по контракту и добровольно приняли более 117 тысяч человек. Он пояснил, что процесс доукомплектования российской армии продолжается в рамках указания президента.

После проведения в России частичной мобилизации в Министерстве обороны объявили, что работа военных комиссариатов по комплектованию армии будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Ведомство сообщило, что минимальный размер зарплаты контрактников — участников СВО составит 204 тысячи рублей в месяц, а у инструкторов она начнётся с 226 тысяч рублей. В целом, размер зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.

В Госдуме предложили разрешить лицам с судимостью служить по контракту. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов внёс на рассмотрение соответствующий законопроект. Он заявил, что подобная инициатива представляется целесообразной.