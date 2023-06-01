Москва, 1 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Ни одна из европейских стран не станет гарантировать безопасность Украины, если этого же не пообещают Киеву в США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 июня заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Так он прокомментировал признание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что страны Запада уже давно обсуждают, какие гарантии безопасности они могли бы дать Украине.

Как пояснил Ткаченко, когда речь заходит о таких гарантиях, следует учитывать, что у стран Запада, по сути две позиции. В первом случае вопрос может касаться территориальных гарантий, то есть создания таких Вооружённых сил Украины, которые были бы способны обеспечить территориальную целостность Украины.

«При этом крайне маловероятно, что в качестве гарантии безопасности будет выступать членство Украины в НАТО, хотя на сегодняшний день это высшая гарантия. Но этого не случится. Я думаю, что Шольц говорил о создании какой-то структуры «НАТО Плюс» по модели Пакистана, который всегда получает военную помощь, если у него есть проблемы с Ираном или Индией», — предположил Ткаченко.

По его мнению, основные споры на Западе идут относительно того, что является целью той военной операции, которую спонсирует на Украине Запад.

«Как минимум это статус-кво на 24 февраля. Однако есть и радикалы типа Украины или Польши, которые апеллируют к 1991 году. Но среди уважаемых государств такого мнения нет. Их идея состоит в том, чтобы вернуться к состоянию до 24 февраля, но при этом ещё наложить на Россию какие-то санкции. Кроме того, есть реалисты, которые понимают, что российская армия останется там, куда она пришла, и назад точно не пойдёт», — заметил Ткаченко.

Иными словами, на Западе идёт спор между двумя группами — одни хотят снаряжать армию Украины до тех пор, пока она не выйдет на рубежи 24 февраля, а другие говорят, что в этом нет смысла и надо признать реальность.

При этом он подчеркнул, что ни одна из европейских стран не готова жертвовать своей безопасностью ради Украины, если в качестве гаранта не выступят также и США.

«Европа сама не имеет вооружений, достаточных для того, чтобы хоть в какой-то степени гарантировать безопасность Украины», — подытожил Ткаченко.

Как заявил ранее сам Шольц, разговор о том, какие именно гарантии безопасности Украины мог бы предложить Запад, продолжается уже давно. Однако достичь консенсуса пока не удалось. Кроме того, есть информация о том, что США могут предложить киевскому режиму вместо членства в НАТО гарантии безопасности по израильской модели, когда страна может надеется на помощь США, не входя официально в число стран — участников Североатлантического альянса.