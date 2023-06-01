Москва, 1 июня, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекино Белгородской области. Об этом 1 июня журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Постоянно и регулярно президент получает информацию от пограничников, от военных, от спасателей, от властей Белгородской области», ― уточнил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что на сегодня главный вопрос ― оказание помощи людям, поддержка в переселении тех, кто нуждается, кто желает.

«Этим тоже Путин занимается сегодня активно», ― указал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 июня над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Ранения получили восемь человек, никто не погиб.

Ранее оперативный штаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве украинских войск в ночь на 1 июня в шебекинском направлении. В свою очередь Гладков опроверг распространяемые в Сети сообщения о том, что якобы идёт срочный вывоз жителей Шебекинского округа из региона.

В Министерстве обороны России 1 июня сообщили, что российские войска помешали попытке ВСУ совершить теракт в районе города Шебекино.