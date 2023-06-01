Москва, 1 июня, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День защиты детей 1 июня встретился с протоиереем Александром Ткаченко, сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко

Ткаченко занимает пост председателя правления фонда «Круг добра». Фонд создан указом президента как дополнительный к существующим государственным программам медпомощи механизм организации и финансирования помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

В Кремле ранее сообщили, что российский лидер 1 июня также пообщается с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Отметим, что 1 июня 2022 года Путин в режиме видеоконференции встретился с протоиереем Александром Ткаченко. Тогда глава фонда поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» рассказал о результатах первого года работы организации и её развитии.

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Как сообщало ИА Регнум, в апреле в пресс-службе фонда сообщили, что фонд «Круг добра» готов обеспечить препаратами от хронического вирусного гепатита С всех российских детей, которые в них нуждаются.

Ткаченко на пресс-конференции 11 мая, посвященной деятельности фонда, заявил, что более шести тысяч детей по всей России получили поддержку от социального фонда «Круг добра». Так, на конец 2022 году помощь получили 1154 ребёнка со спинальной мышечной атрофией, 497 детей с первичными иммунодефицитами и 307 с туберозным склерозом.