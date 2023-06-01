Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Мексиканский актёр Серхио Кальдерон, наиболее известный по исполнению ролей капитана Вильянуэву в фильмах «Пираты Карибского моря: На краю света» и Хосе «Люди в чёрном», умер на 78 году жизни. Об этом 1 июня сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя семьи актёра.

(сс) Jon Kopaloff Серхио Кальдерон.

Уточняется, что артист ушёл из жизни по естественным причинам в одной из больниц в Лос-Анджелесе.

У него остались жена, двое детей и внуки.

Серхио Кальдерон родился 21 июля 1945 года в Мексике. Он исполнил роли в таких фильмах, как «Крушение рейса номер 7» (1993), «Люди в чёрном» (1997), «Последний рейд» (2003), «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007), «Знакомство с Факерами 2» (2010) и других.