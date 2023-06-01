Нижний Новгород, 1 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде 1 июня, что страна не должна полностью копировать разработки Запада, а должна развивать собственные технологии. Глава кабмина подчеркнул, что это необходимо для развития конкуренции в областях, в которых Россия является технологическим лидером.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Помимо этого, отдельно Мишустин выделил госпрограммы по внедрению искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу. Премьер подчеркнул важность развития отечественных технологий ИИ.

«Упустим момент сейчас, велик риск сделать ПО, которое к моменту его выхода на рынок будет уже устаревшим и неконкурентоспособным. Этого нельзя допустить», — заявил Мишустин.

Подытоживая сказанное, он подчеркнул, что правительство не останется в стороне от процессов развития и окажет активную необходимую поддержку тем цифровым решениям, в которых российская промышленность нуждается в первую очередь.

«Важно сформировать основные типы цифровых решений, в которых есть наибольшая потребность у промышленности. Именно их разработку и будет активно поддерживать государство», — заверил Мишустин.

Ранее российский премьер заявил, что без цифровых технологий обходиться невозможно. Мишустин отметил, что в настоящее время уже около 80% зарубежных технологических решений имеют отечественные аналоги. Этому, по его словам, способствует усиленная поддержка отечественной ИТ-отрасли.

Премьер-министр напомнил, что из-за западных санкций Россию покинули многие крупные иностранные разработчики, поэтому правительство усилило поддержку отечественных, в том числе с помощью льготного кредитования и освобождения от налоговых проверок и упрощением иных процедур.