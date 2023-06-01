Харьков, Украина, 1 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В городе Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил харьковский мэр Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Кадр из видео с канала: Харьковские известия Последствия взрыва, Харьков

«В Харькове раздаются взрывы», — написал он.

Градоначальник уточнил, что взрывы были слышны в Индустриальном районе города.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 июня режим воздушной тревоги объявили в нескольких регионах Украины. Сирены прозвучали в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также воздушную тревогу объявили на оккупированной Киевом части Запорожской области.