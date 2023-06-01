Москва, 1 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Участники «Движения первых» хотят приносить пользу своей стране, в том числе они морально поддерживают бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Участникам СВО они уже направили свыше полутора миллиона писем. Об этом 1 июня в видеообращении к участникам фестиваля молодежного движения заявил президент России Владимир Путин.

Константин Михальчевский/РИА Новости Морской пехотинец Черноморского флота читает письмо на линии фронта

«Знаю, что наши герои ждут этих писем, хранят их, как самое ценное», ― подчеркнул российский лидер.

Обращаясь к участникам фестиваля, глава государства добавил, что уже сейчас они чувствуют сопричастность к судьбе страны, продолжают традиции родителей, дедушек и бабушек, что очень правильно.

«Вместе с тем вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны ― будущее России», ― отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодежи в июне 2022 года. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

На сегодня в России «Движение первых» открыло почти 300 отделений. Больше всего их в Тюменской и Ростовской областях и Республике Саха. Также есть отделения в новых регионах.

В марте участникам специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, находящимся на лечении в 1602-м военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону, вручили письма от юнармейцев. Также на Украину отправили тысячи посланий от ребят, которые желают военнослужащим России выполнить поставленные задачи и вернуться домой живыми и здоровыми.