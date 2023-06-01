Варшава, 1 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Польше начали менять дорожные указатели с русским названием «Калининград» на польский «Крулевец». Об этом 1 июня сообщает издание Wiadomosci Gazeta.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Замена указателей началась в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши. По информации издания, дорожные новые знаки появятся на национальных дорогах 51 и 57. В общей сложности предстоит установить 26 новых табличек.

Официальное решение Польши о «переименовании» Калининграда вступило в силу 9 мая. Аналогично польская комиссия по стандартизации географических названия рекомендовала поступить и с областью, используя формулировку «Крулевецкая» вместо Калининградской. Решение объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром» и мнением польских экспертов, посчитавших слово «Калининград» «искусственным».

В самом Калининграде в ответ на это напомнили, что название города является официальным топонимом. В Варшаве при этом отрицали политические мотивы переименования. В качестве аргумента власти привели тот факт, что в республике про Иммануила Канта говорят, что он родился именно в Крулевце.