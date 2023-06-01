Москва, 1 июня, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Украинская армия пытается провести атаки на город Артёмовск в ДНР по флангам, эти попытки успешно купируют российские военные. Об этом 1 июня заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин на форуме «Какая Украина нам нужна?» в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Попытки есть работы [ВСУ] по флангам», — сказал он.

Врио главы региона отметил, что такие попытки закономерны, так как ВСУ после освобождения от них какого-либо населённого пункта некоторое время пытаются его вновь захватить.

«На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями», — добавил Пушилин.

Также врио главы ДНР заявил, что всю территорию Украины необходимо освободить от киевского режима. Он добавил, что в противном случае она станет потенциальным плацдармом для нового нападения на Россию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что отступившие из Артёмовска и потерпевшие в городе поражение украинские войска не готовы к проведению контрнаступления. Он отметил, что создаётся впечатление, что Киев отказался от фактического наступления и перенёс его в медиасферу.

Минобороны России 21 мая объявило о взятии под полный контроль Артёмовска российскими военными. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года и продлилась 224 дня.