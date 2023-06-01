Москва, 1 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России в ходе ударов по позициям ВСУ на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях уничтожили за стуки до 140 военнослужащих ВСУ, а также семь единиц вражеской техники. Об этом 31 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Российские военнослужащие в зоне СВО

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б». Российские военные наносили удары по вражеским позициям возле населённых пунктов Водяное, Павловка в ДНР, а также Малая Токмачка и Щербаки в Запорожской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3810191" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Днём ранее в ходе ударов на южнодонецком и запорожском направлениях противник потерял до 185 военнослужащих, две бронемашины и четыре автомобиля. Под Херсоном ВСУ потеряли до 30 военных, две бронемашины и два автомобиля.

Минобороны также сообщило о продолжающемся наступлении российских войск на марьинском тактическом направлении в ДНР. Его проводят штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и бойцы отряда специального назначения «Ахмат».