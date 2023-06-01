Москва, 1 июня, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Опасения американцев, что Москва нанесёт Вашингтону «красный правый хук» в Арктическом регионе и усилит в нём своё присутствие, не безосновательны, но авторы материала гиперболизируют и слишком сильно сгущают краски. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Ранее в издании The New York Times появился материал, в котором американский обозреватель Стивен Эрлангер отметил, что изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике России, Китая и Запада, при этом США опасаются, что Москва нанесет «красный правый хук» Вашингтону в этом регионе. Условное название «красный правый хук» используют страны НАТО для обозначения возможности России пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, чтобы перерезать морские пути и подводные кабели.

По мнению политолога, данный материал американского журналиста мог появиться с подачи силовых структур США, однако, он гиперболизирован.

«Америк сил структуры часто используют прессу, чтобы донести до политиков свои опасения относительно изменения контуров глобальной безопасности. Их тревоги не безосновательны, хотя сгущают краски. Да, изменение климата приводит к таянию льдов, а, значит, освобождаются пути для торговых и военных судов России. Возможно, именно появление усиления российского военного флота больше всего тревожит американцев. А «Красный правый хук» здесь больше для красивого заголовка и привлечения внимания», — считает Фельдман.

Политолог отмечает, что у России всегда было преимущество перед западными странами, в том числе и США, по возможности адаптации и размещения своих технологий, различных баз и исследовательских центров в северных и арктических регионах. К тому же, по мнению эксперта, конкуренция за влияние в тех или иных частях света вполне логична и является своего рода ответной мерой Москвы.

«Американцы навязывают конкуренцию в Восточной Европе, на юго-восточных рубежах, так пусть не обижаются на конкуренцию в регионе, который для России довольно знаком. Россия в Арктике преследует геополитические интересы и обладает на это основаниями. Если США будут провоцировать нас, например, поставками вооружения Украине, то мы имеем право ответить на провокации в Арктике», — делится мнением политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на круглом столе, посвящённом истории российских достижений в Арктике, заявил, что конфликтность в Арктическом регионе повышается. Он отметил, что внимание к Арктическому региону возросло со стороны всего мирового сообщества.

Ранее 5 мая агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что богатая ресурсами Арктика станет следующим местом противостояния России и стран Запада. Авторы материала добавили, что ситуация усложняется с потеплением Арктики, приближающим начало гонки за её ресурсами — нефти и полезных ископаемых.