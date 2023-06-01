Москва, 1 июня, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили в Запорожской области украинский самолёт Су-25. Об этом 1 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов /РИА Новости Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный уточнил, что также российские ПВО за сутки перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и уничтожили 17 вражеских дронов у Площанки, Куземовки и Макеевки в ЛНР, и Тоненького и Георгиевки в ДНР.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3810188" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также Конашенков добавил, что в общей сложности за время проведения спецоперации было уничтожено: 430 самолётов, 235 вертолётов, 4407 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 9352 танка и других боевых бронированных машин, 1105 боевых машин РСЗО, 4954 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 10 587 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что за минувшие сутки российские войска уничтожили на купянском направлении до 45 украинских военных. Ещё до 80 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) удалось ликвидировать на краснолиманском направлении.