Москва, 1 июня, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар высоко оценили двустороннее сотрудничество на важнейших направлениях их партнёрства. Об этом 1 июня по итогам их встречи в ЮАР сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кадр из видео Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар

«Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также международные и региональные проблемы», — сообщили в министерстве.

Особое внимание министры уделили расширению диалога в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), объединении БРИКС и «Группе двадцати». Сообщается, что Лавров и Джайшанкар подтвердили положительный настрой на продолжение выстраивания справедливой многополярной системы мира.

Ранее ИА Регнум сообщало о визите Лаврова в индийский штат Гоа на саммит министров иностранных дел ШОС. В Индии российского министра встретили по-дружески, и Джайшанкар первым делом поинтересовался, отдохнул ли Лавров после перелёта. На что глава МИД России отшутился, что отдыхал целых полтора часа, но главе МИД Индии стоит держать это в тайне. После этого Лаврова и других высоких гостей разместили в SPA-комплексе с постоянной охраной, в том числе кораблями береговой охраны.