Москва, 1 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. За последние сутки Вооружённые силы (ВС) России уничтожили на купянском направлении до 45 украинских военных. Ещё до 80 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидировали на краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга 1 июня заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР)», ― уточнил военный.

Кроме потерь в живой силе, ВСУ на этом направлении лишились трёх автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Акация» и гаубицы Д-20.

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Конашенков добавил, что в районах Синьковки, Кисловки Харьковской области и Розовки в ЛНР российские подразделения пресекли действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Ещё одну ДРГ ликвидировали в районе Кременной в ЛНР.

Также поражение украинским подразделениям нанесли на краснолиманском направлении в районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки Донецкой Народной Республики.

«Потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20», ― заявил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении артиллерия группировки войск «Запад» 30 мая уничтожила два миномётных расчёта ВСУ в районе Лукашевки и Сеньковки. Также огнём из гаубиц «Мста-С» российские военные ликвидировали склад боеприпасов в районе Железного Моста.

За следующие сутки в зоне проведения спецоперации на купянском и краснолиманском направлениях Вооружённые силы России уничтожили порядка 120 украинских военных.