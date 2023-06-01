Донецк, 1 июня, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о поражении пунктов украинских войск и теробороны в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом на брифинге 1 июня заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В районах населённых пунктов Северск ДНР и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны», — сообщил Конашенков.

Он также добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск поразили 103 украинских артиллерийских подразделения и военную технику противника в 149 районах.

Ранее он также сообщил о продолжении боёв российских и украинских войск в районе Авдеевки в ДНР. Конашенков добавил, что штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском направлении.

Вместе с тем, чеченские бойцы начали подготовку к активному наступлению на новом участке, о чём сообщил замкомандующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов. Он уточнил, что в его подчинении находится один полк, ещё два полка подготавливают.