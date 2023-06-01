Авдеевка, ДНР, 1 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на донецком направлении составили до 395-ти военнослужащих. Об этом в ходе брифинга 1 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Огнём артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные на этом направлении уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Удачное (ДНР) ВС России ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ.

Конашенков уточнил, что подразделения первого армейского корпуса ВС России ведут бои в районе Авдеевки в ДНР. Представитель Минобороны добавил, что штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском направлении.

Как сообщало 31 мая ИА Регнум, бойцы спецназа «Ахмат» начали подготовку к активным наступательным действиям на новом участке. Командир спецназа Апты Алаудинов заявил, что в его подчинении находится один полк, ещё два полка подготавливают.

Глава Чечни написал 31 мая, что подразделения спецназа «Ахмат» передислоцируются в ДНР и ведут подготовку к активным боевым действиям в регионе. Он уточнил, что бойцы «Ахмата» должны освободить в республике целый ряд населённых пунктов.

Позднее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что российская авиация поразила подразделения ВСУ около Авдеевки и посёлка Химик.