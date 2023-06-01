Авдеевка, ДНР, 1 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на донецком направлении составили до 395-ти военнослужащих. Об этом в ходе брифинга 1 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 395 военных
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ

«Огнём артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные на этом направлении уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. Также в районе населенного пункта Удачное (ДНР) ВС России ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ.

Конашенков уточнил, что подразделения первого армейского корпуса ВС России ведут бои в районе Авдеевки в ДНР. Представитель Минобороны добавил, что штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и отряда «Ахмат» продолжают наступательные действия на марьинском направлении.

Как сообщало 31 мая ИА Регнум, бойцы спецназа «Ахмат» начали подготовку к активным наступательным действиям на новом участке. Командир спецназа Апты Алаудинов заявил, что в его подчинении находится один полк, ещё два полка подготавливают.

Глава Чечни написал 31 мая, что подразделения спецназа «Ахмат» передислоцируются в ДНР и ведут подготовку к активным боевым действиям в регионе. Он уточнил, что бойцы «Ахмата» должны освободить в республике целый ряд населённых пунктов.

Позднее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что российская авиация поразила подразделения ВСУ около Авдеевки и посёлка Химик.