Берн, 1 июня, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В Швейцарии оборонный концерн Ruag обратился к властям страны за разрешением поставить Киеву 96 танков Leopard -1. Об этом 1 июня сообщила телерадиокомпания SRF.

CMSGT Don Sutherland, USAF Немецкий танк Leopard 1

По данным журналистов, танки в нерабочем состоянии, концерн приобрёл их, чтобы использовать на запчасти. Техника пока находится в Италии. Ruag планирует отправить танки оружейному концерну Rheinmetall в Германии, чтобы потом поставить на Украину.

«Несмотря на негативные сигналы со стороны федеральных властей, концерн официально подал заявку на экспорт, что подтвердила пресс-секретарь Ruag Кирстен Хаммерих», — сообщили на телеканале.

Заявку направили в Государственный секретариат Швейцарии по экономике. В оружейной компании хотят получить официальное разрешение властей, так как считают, что это будет лучше для бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая глава минобороны Украины Алексей Резник объявил, что Киев получил порядка 60 танков Leopard. Их поставили Германия, Нидерланды, Польша, Португалия, Швеция, Испания и Канада.

В Киеве также ожидают поставок танков Abrams из США. По предварительной информации, Вашингтон решил, что американские танки перед отправкой на Украину решили модифицировать — убрать часть функций, попадание которых к России поможет раскрыть секретные технологии.