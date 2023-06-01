Белгород, 1 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В Белгородской области для поддержки жителей города Шебекино, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), запустили онлайн-акцию. Инициаторами выступили представители белгородских СМИ и медиа, которые освещают происходящие в городе события.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

Авторы инициативы призывают ставить хештэг #ЗаШибекино и #ШебекиноЭтоРоссия в комментариях и на каналах.

С просьбой поддержать местных жителей и рассказать о том, что происходит в Шебекино и Шебекинском городском округе обратились сами шебекинцы.

В своём обращении они выразили мнение, что федеральные каналы и белгородские СМИ упоминают Шебекино вскользь и выпускают всего несколько новостей.

«Помогите нам информационно, помогите нам показать, что мы тут, что мы крепимся и ежеминутно находимся под обстрелом. Из нас хотят сделать серую зону, запугать и выгнать со своей земли!» ― отмечается в обращении.

Также авторы инициативы указали, что отправляют свои семьи в безопасные места, но сами остаются.

«Мы с нашей администрацией, нашими МЧС, нашими энергетиками и территориальной самообороной. Это наша земля и мы тут до конца! Спасибо заранее всем, кто откликнется», — говорится в призыве, опубликованном в Telegram-канале «ШО Шебекино».

Как сообщало ИА Регнум, над Белгородским районом в ночь на 1 июня сработала система противовоздушной обороны. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Ранения получили восемь человек, никто не погиб.

В Министерстве обороны России 1 июня сообщили, что российские войска помешали попытке ВСУ совершить теракт в районе города Шебекино.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в расположенных на границе с Белгородской областью населённых пунктах Харьковской области замечено наращивание численности личного состава украинских войск.