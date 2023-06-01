Тверь, 1 июня, 2023, 12:56 — ИА Регнум. 1 июня в честь Международного дня защиты детей проходит Всероссийский марафон открытия новых детских садов с участием в режиме видеоконференцсвязи заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра просвещения РФ Сергея Кравцова. К марафону присоединилась и Тверская область. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии нового детского сада на улице Левитана в городе Твери. Включая дошкольное учреждение в Верхневолжье, сегодня в России открылись 19 новых детских садов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии нового детского сада в Твери.

«Дети — наше будущее, надежда, главная ценность. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить нашим детишкам здоровье, счастье, безопасность, развитие, — обратилась к участникам марафона Татьяна Голикова. — В соответствии с поручениями президента страны перед нами поставлена задача обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования до конца 2023 года. На это нацелен национальный проект «Демография».

Как отметил Сергей Кравцов, с 1 сентября 2023 года все детские сады будут работать по единой федеральной программе дошкольного образования. «Будут использованы лучшие методики, технологии воспитания дошкольников. Мы будем делать все, для того чтобы дети развивались. Ведь традиционные ценности закладываются в самом раннем возрасте», — сказал министр.

Новый детский сад № 169 в Твери получил название «Умка» — в честь одного из героев популярного мультфильма киностудии «Союзмультфильм». Дизайн-проект сада выполнен совместно с киностудией.

«Здесь дети через героев мультфильмов будут узнавать, что такое настоящая дружба, уважение к старшим, любовь к труду, родная страна и родной город. Хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, правительство Российской Федерации за поддержку в развитии системы дошкольного образования», — подчеркнул Игорь Руденя.

Учреждение рассчитано на 190 мест: это восемь групп, в том числе две для детей до трех лет. Это уже второе дошкольное учреждение в Верхневолжье, названное в честь героев любимых мультфильмов. В прошлом году в Твери начал работать детский сад «Чебурашка». Руководство киностудии сегодня также присутствовало на открытии детского сада.

«Как и «Чебурашка», «Умка» знаком и детям, и взрослым, — отметил коммерческий директор киностудии «Союзмультфильм» Владимир Чибисов. — Это один из тех героев, кто объединяет поколения и несет через десятилетия традиционные ценности. Мы на «Союзмультфильме» уверены, что детский сад «Умка» подарит своим воспитанникам множество радостных впечатлений и станет важной частью счастливого и комфортного детства».

Детский сад «Умка» стал первым в регионе дошкольным учреждением, где оборудована детская мультипликационная студия. Воспитанники будут создавать рисованные мультфильмы. Готовые работы дети смогут увидеть сразу же — специальное оборудование позволяет это делать без монтажа.

«Наш символ можно встретить в любом уголке садика. «Умка» будет помогать ребятам учиться рисовать, читать, играть и быть счастливыми. Мы, взрослые, сможем воплотить это в жизнь», — сказала Екатерина Крупнова, заведующая детским садом № 169.

В группах размещены раздевалки, спальни, буфетные, игровые комнаты и комнаты для хранения игрушек. В ясельных группах организованы отдельные входы через двойные тамбуры. Также для детей предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительного образования, IQ-студия. В детском саду будут работать психолог и логопед. Обустроена и территория вокруг садика.

Губернатор выразил уверенность, что воспитанники и воспитатели этого детского сада станут одним большим дружным коллективом, а у детей каждое утро будет огромное желание идти в дошкольное учреждение.

Всего с 2019 года, начала реализации национального проекта «Демография», в Тверской области построено 13 детских садов на 1720 мест. В частности, новые дошкольные учреждения открыты в Твери, Вышнем Волочке, Торжке, Торопце, посёлке Калашниково Лихославльского муниципального округа, Старице, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского округа, поселках Бурашево и Эммаусс Калининского района.