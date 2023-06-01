Москва, 1 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Участники движения детей и молодёжи «Движение первых» начали возрождать традиции, которые раньше объединяли старшее поколение. Об этом 31 мая заявил президент России Владимир Путин в поздравительном обращении к участникам фестиваля движения.

Кадр из видео «Движение первых»

«При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации», — сказал президент.

Он также отметил, что участники движения не просто используют опыт прошлых поколений, а обогащают его новыми инициативами, которые востребованы в настоящее время.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в ряде городов России стартовал «Фестиваль первых». Детские мероприятия проходят в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске. Также они пройдут для молодёжи из республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но в целях безопасности — в онлайн-формате.

В фестивале примут участие известные деятели культуры, политики, бизнесмены и спортсмены: вице-премьер Татьяна Голикова, глава правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, глава Минкульта Ольга Любимова, худрук «Театра Олега Табакова» Владимир Машков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и другие. Фестиваль завершится 2 июня.