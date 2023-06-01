Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекино
Минобороны: российские военные пресекли попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекино
Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Российские войска помешали попытке ВСУ совершить теракт в районе города Шебекино Белгородской области. Об этом в четверг, 1 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВСУ планировали атаку на три часа утра по московскому времени после обстрела Белгородской области. Две мотопехотные роты украинской армии, усиленные танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки на автомобильном пункте пропуска «Шебекино». Но российские военные не допустили этого и отбили три атаки украинских боевиков.
«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — заявил представитель Минобороны.
Также сообщается, что армейская авиация России нанесла 11 ударов по противнику, а ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, в том числе дважды ударив по неприятелю с помощью тяжёлых огнемётных систем. В результате украинские террористы понесли потери и вынуждены были отойти. Как подчеркнули в Минобороны, нарушений границ российские военные не допустили.
В общей сложности удалось уничтожить более 30 украинских военных, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня «Град» и один пикап.
Украинские военные совершают атаки на приграничные территории России с начала спецоперации. Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал решение проблемы обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, для этого нужно присоединить Харьков к российскому региону.
В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции после прорыва украинской ДРГ. Диверсантов заблокировали и разгромили. Остатки группы отбросили на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Всего уничтожили более 70 террористов. В результате нападения диверсантов погиб один мирный житель. Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек.