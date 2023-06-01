Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Российские войска помешали попытке ВСУ совершить теракт в районе города Шебекино Белгородской области. Об этом в четверг, 1 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВСУ планировали атаку на три часа утра по московскому времени после обстрела Белгородской области. Две мотопехотные роты украинской армии, усиленные танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки на автомобильном пункте пропуска «Шебекино». Но российские военные не допустили этого и отбили три атаки украинских боевиков.

«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено», — заявил представитель Минобороны.

Также сообщается, что армейская авиация России нанесла 11 ударов по противнику, а ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, в том числе дважды ударив по неприятелю с помощью тяжёлых огнемётных систем. В результате украинские террористы понесли потери и вынуждены были отойти. Как подчеркнули в Минобороны, нарушений границ российские военные не допустили.

В общей сложности удалось уничтожить более 30 украинских военных, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня «Град» и один пикап.

Украинские военные совершают атаки на приграничные территории России с начала спецоперации. Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал решение проблемы обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, для этого нужно присоединить Харьков к российскому региону.

В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции после прорыва украинской ДРГ. Диверсантов заблокировали и разгромили. Остатки группы отбросили на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Всего уничтожили более 70 террористов. В результате нападения диверсантов погиб один мирный житель. Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек.