Москва, 1 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Правительство продлило запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря. Это решение корреспонденту ТАСС подтвердили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Виталий Невар/РИА Новости Грузовые автомобили на российско-литовской границе

В секретариате подтвердили, что соответствующее решение принято.

На данный момент запрет действует до 30 июня 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года в России вступил в силу запрет на грузовые автомобильные перевозки по России для компаний из недружественных стран — государств ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Эта мера стала ответом на ограничения, введённые западными странами для грузоперевозчиков из России.