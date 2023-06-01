Донецк, 1 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Отступившие из Артёмовска и потерпевшие в городе поражение украинские войска не готовы к проведению контрнаступления. Такое мнение 1 июня высказал советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После взятия Артёмовска противник будто сломался. Такое ощущение, что они отказались от фактического наступления и перенесли его в медиасферу», — сказал он.

Как считает Гагин, ВСУ на данный момент не готовы вести контрнаступление по всем фронтам из-за больших потерь в Артёмовске, однако стали более активно работать украинские диверсанты и увеличилось число обстрелов ВСУ прифрронтовых территорий.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая сообщалось, что в окрестностях Артёмовска продолжаются бои, в ходе которых российские войска атакуют ВСУ из городских кварталов. Источник уточнил, что враг пытается задержать бойцов ВС России от дальнейшего продвижения.

Министерство обороны России 21 мая объявило о взятии под полный контроль Артёмовска российскими военными. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года и продлилась в течение 224 дней.

Экс-депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 27 мая признал, что Артёмовск находится полностью под российским контролем и линия фронта уже в нескольких километрах от города. По его мнению, дальнейшая оборона города не имела смысла.