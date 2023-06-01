Молдавия, 1 июня, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада уже давно ведут обсуждение того, какими конкретно будут гарантии безопасности для Украины. Об этом 1 июня заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Кишинёв на саммит Европейского политического сообщества.

Michael Kappeler/Global Look Press Канцлер ФРГ Олаф Шольц

По словам Шольца, на данный момент западные страны вносят свой вклад в поддержку Киева, и они всегда говорили о необходимости гарантий для будущего миропорядка по окончании конфликта.

«Как они конкретно будут выглядеть, нам придётся обсудить. Об этом мы говорим уже давно друг с другом», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая в французском МИД заявили, что Франция и её партнёры по НАТО готовы заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности. В ведомстве напомнили, что ранее такое же намерение выражали лидеры премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что власти США планируют предложить руководству Украины вместо членства в НАТО гарантии безопасности «по израильской модели». Другими странами-гарантами, по этой информации, могут стать Великобритания, Франция и Германия.

Киев регулярно делает заявления с требованиями немедленного принятия Украины в НАТО или предоставления данных о том, когда такое принятие может состояться. Главы альянса и его стран-членов, в свою очередь, отмечали, что «в перспективе» Украина войдёт в военно-политический блок, однако в настоящее время такой вопрос не рассматривается.