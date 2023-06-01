Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В Шебекино Белгородской области в здании общежития вспыхнул пожар. Об этом 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадр из видео с Телеграм-канала Пожар в общежитии Шебекино.

Он уточнил, что огонь вспыхнул после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые открыли огонь по городу из реактивных систем залпового огня «Град».

«От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он также добавил, что в городе нет света.

Гладков опроверг появившуюся во многих пабликах информацию о двух погибших и одном пострадавшем в автобусе.

«Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, ― он пустой», ― сообщил глава региона.

По его словам, в результате украинского обстрела местный житель получил осколочное ранение стопы.

Как сообщало ИА Регнум, над Белгородским районом в ночь на 1 июня сработала система противовоздушной обороны. Как заявил Гладков, в Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Ранения получили восемь человек, никто не погиб.

Ранее оперативный штаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве украинских войск в ночь на 1 июня в шебекинском направлении. В свою очередь Гладков опроверг распространяемые в Сети сообщения о том, что якобы идёт срочный вывоз жителей Шебекинского округа из региона. Пока ведётся обстрел, подчеркнул Гладков, это делать опасно.

Также под обстрел ВСУ попал автобус. Сообщалось, что, предположительно, на транспортном средстве перевозили мирных жителей из опасных зон.