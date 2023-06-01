Белгород, 1 июня, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Жителям Белгородской области начали поступать фейковые телефонные звонки, в которых от лица территориальной обороны призывают покинуть регион. Об этом 31 мая сообщил областной оперштаб.

Татьяна Симоненкова/ТАСС

«Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев», — говорится в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что теробороне в Белгородской области не поручали обзванивать население. Жителей призывают доверять только данным от достоверных источников.

Ранее оперштаб Белгородской области опроверг сообщения, распространённые в ряде Telegram-каналов, будто украинские войска прорвались через границу и двигаются в направлении Шебекино.

ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты в населённых пунктах Белгородской области. Не прекращаются обстрелы Шебекино. Под обстрел попал автобус, предназначенный для вывоза жителей из опасных зон, один снаряд попал в общежитие и вызвал там пожар.

Губернатор области Вячеслав Гладков утром 1 июня сообщил, что от артиллерийских ударов пострадали восемь человек, погибших нет. Из Шебекино в другие области вывозят семьи с маленькими детьми.