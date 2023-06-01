Москва, 1 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом 1 июня сообщается на сайте Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Депутаты на пленарном заседании приняли закон о денонсации этого договора.

В пояснительной записке говорится, что в результате вхождения ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только России. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

Как сообщало ИА Регнум, Украина расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией по Азовскому морю и Керченскому проливу 24 февраля 2023 года. Тогда же депутаты Верховной рады проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества. После подписания и официального опубликования закон вступил в силу 25 марта 2023 года.