Каховка, Херсонская область, 1 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области, сообщила 1 июня местная администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, около 11:45 по Новой Каховке с правого берега Днепра был нанесен артиллерийский удар», — говорится в сообщении Администрации Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

Прилёт снарядов ВСУ зафиксировали по адресу ул. Карла Маркса, 77, также разрушены три частных дома на ул. Гидростроителей. Один мирный житель 70 лет погиб, есть раненые.

На месте работают экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

За минувшие сутки ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам: Голая Пристань, Крынки, Корсунка, Саги, Васильевка, Казачьи Лагери. Ночью обстрелы не прекратились — 28 снарядов из ствольной артиллерии украинские силы выпустили по Новой Каховке, Каховке, Днепрянах, Крынках.