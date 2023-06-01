Белгород, 1 июня, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Учеников выпускных классов школ Шебекинского городского округа в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) освободили от экзаменов. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Владимир Смирнов/ТАСС ЕГЭ

Глава региона добавил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации на границе.

«Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», ― написал он в Telegram-канале.

Гладков напомнил, что сегодня и завтра в Шебекинском округе школьники должны были сдавать единый государственный экзамен по математике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков заявил, что над Белгородским районом в ночь на 1 июня сработала система противовоздушной обороны.

Он добавил, что в Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Ранения получили восемь человек, никто не погиб.

Ранее оперативный штаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве украинских войск в ночь на 1 июня в шебекинском направлении. Также в оперштабе призвали жителей области сохранять спокойствие и бдительность и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

В свою очередь Гладков опроверг распространяемые в Сети сообщения о том, что якобы идёт срочный вывоз жителей Шебекинского округа. Глава региона уточнил, что в данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно. Он добавил, что вывозить людей продолжат после того, как обстрелы прекратятся.

Планируется уже 1 июня вывезти в Пензу 200 человек ― семьи с детьми. Ещё 600 человек 3 июня отправятся в Калугу и Ярославль.