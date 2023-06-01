Москва, 1 июня, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Зять экс-депутата Госдумы Владимира Семёнова Андрей Черепаха таинственно пропал в конце мая, среди его вещей жена обнаружили предсмертную записку. О местонахождении мужчины пока ничего не известно, его автомобиль Mersedes S — класса объявлен в розыск. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

altai. ldpr.ru Владимир Семенов, экс-депутат Государственной думы РФ.

Так, 29 мая в полицию обратилась 35-летняя Галина Семёнова, дочь экс-депутата двух созывов Госдумы Владимира Семёнова. Женщина попросила правоохранителей разыскать её мужа 37-летнего бизнесмена Андрея Черепаху, который пропал при странных обстоятельствах. Галина рассказала, что последний раз видела супруга дома в деревне Жуковка вечером 24 мая. В этот день Андрей вернулся с работы и рассказал жене, что собирается рано утром уехать куда-то по делам. В детали своих планов Андрей Галину не посвятил. Когда женщина проснулась утром следующего дня, мужа дома уже не было. Мужчина прислал супруге сообщение, что проспал несколько часов и уехал по делам.

Днём 25 мая мужчина заехал домой и встретился с тёщей. Вечером того же дня Андрей прислал супруге ещё одно сообщение о том, что он собирается поехать в Воскресенск по делам. После этого Черепаха больше не выходил на связь. Жена пыталась до него дозвониться, но он не брал трубку, а спустя несколько часов телефон уже был недоступен. Через некоторое время дома в вещах супруга Галина нашла предсмертную записку.

«Заявитель сообщила, что обнаружила в вещах пропавшего 37-летнего супруга записку с текстом: «Прошу никого не винить в моём поступке. Я наделал много дел и не справился. Я не знаю другого выхода. Прошу прощения. Люблю Вас». Проводятся оперативные мероприятия по поиску пропавшего», — рассказал собеседник агентства.

Mersedes, на котором передвигался Андрей Черепаха попытались отследить по дорожным камерам, последний раз он попадал на них 27 мая в центре столицы на Пресненской набережной. Там же находится офис компании, в которой он работает. По данным оперативников, на имя пропавшего не оформлялись билеты на самолёты или поезда.

Андрей Черепаха — руководитель компании специализирующейся на торговле медицинским оборудованием и инструментами. Его супруга Галина Семёнова является главным экономистом в Главном управлении Банка России по ЦФО. Её отец — экс-депутат Госдумы и председатель совета директоров алтайского предприятия ОАО ПКФ «Силикатчик» Владимир Семёнов. Он был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого и шестого созывов от фракции ЛДПР (2007-2011 и 2011 — 2016). В 2018 году Семёнов участвовал в качестве кандидата в выборах губернатора Алтайского края. А с 2021 года он является Председателем комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по промышленности, предпринимательству и туризму, а также руководителем постоянного депутатского объединения — фракции «ЛДПР».