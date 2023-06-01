Пологи, Запорожская область, 1 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В городе Пологи в Запорожской области вновь прогремели взрывы. Об этом 1 июня сообщил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Пологах Запорожской области около 09:30–09:45 прозвучало порядка 10–13 взрывов», — сообщил Рогов.

Помимо этого, он также отметил, что в Запорожье активизировались украинские войска, в частности авиация и артиллерия.

«С самого раннего утра резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов — Пологи», — написал Рогов.

Ранее ИА Регнум уже сообщало о взрывах в Пологах. На тот момент председатель движения «Мы вместе с Россией» не назвал их количество, пообещав сообщить подробности позднее. Перед этим Рогов заявил о серии взрывов в Мелитополе. В городе сработала система противовоздушной обороны и прозвучало несколько разрывов, один из которых был очень мощным и объёмным. По предварительной информации, причиной взрывов стала попытка ВСУ нанести ракетный удар.