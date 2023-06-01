Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Автобус с мирными жителями попал под обстрел украинских войск в Шебекино Белгородской области. Об этом 1 июня сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сообщается, что автобус эвакуировал жителей из опасных зон. Помимо этого, ВСУ также обстреляли районный центр. Ещё один снаряд попал в общежитие на улице Ленина. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после обстрела Шебекино украинскими войсками возросло число пострадавших. Изначально было известно о пяти, но вскоре количество выросло до восьми человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, никто не погиб, но обстрелы не прекращаются. Гладков отметил, что жизни горожан и окрестных сёл находятся под угрозой, а местные администрации занимаются вывозом людей, что также опасно совершать в условиях обстрелов.

Глава региона также показал последствия массированного удара ВСУ по Шебекино. На кадрах, опубликованных Гладковым, видны несколько сгоревших дотла автомобилей и воронка от украинского снаряда. Ещё несколько из них не разорвались и упали на землю. Также есть повреждения кровли, фасадов домов, в некоторых выбиты стёкла.

В Кремле ситуацию в Белгородской области назвали тревожной и подчеркнули, что к настоящему моменту не услышали ни от одного из западных государств ни слова осуждения обстрелов региона со стороны украинской армии.