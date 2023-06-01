Москва, 1 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа в Белгородской области Владимира Жданова.

Антон Вергун/РИА Новости Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов

Накануне Жданов в прямом эфире рассказал жителям об обстановке в регионе и рассказал о способах выехать в более безопасные регионы.

Однако многие мирные жители не покидают свои дома, несмотря на опасность из-за участившихся обстрелов ВСУ. Жданов назвал местных жителей сильными духом людьми, которых ничего не сломит.

«Шебекино не склоняется», — подчеркнул он.

И если раньше это звучало исключительно в контексте грамматики, теперь эта фраза приобрела новый смысл.

Кроме того, глава округа пожелал жителям Шебекино тихой ночи, которую может нарушить лишь пение соловьёв.

Накануне ВСУ начали обстреливать Шебекино ещё ночью. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по округу было выпущено более 200 боеприпасов. В результате погибли и пострадали люди, а также были повреждены жилые дома, автомобили, административное здание, торговый центр.

Позднее украинские военные нанесли удар по пункту временного размещения, где находились мирные жители Середы, которые были переселены из села из-за постоянных обстрелов. Жданов рассказал, что погиб охранник учреждения. Ещё два человека получили ранения. В тяжёлом состоянии их доставили в реанимацию.

Шебекинский район Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, в регион дважды проникали украинские диверсанты. В ночь на 1 июня Шебекино подвергся подвергся продолжительному обстрелу. По последним данным, пострадали восемь человек. В Белгороде развернули несколько пунктов приёма граждан.

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