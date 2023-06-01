Минск, 1 июня, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада активно подталкивают Молдавию к участию в конфликте на Украине, ставшей плацдармом их войны против России и осуществления подрывной деятельности против Белоруссии. Об этом 1 июня заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе встречи участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ (СОРБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бортников

Бортников, слова которого привело агентство ТАСС, подчеркнул, что на сегодняшний день Украина превратилась в западный плацдарм для ведения войны против России и осуществления подрывной деятельности на территории Белоруссии.

«К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают её к силовой зачистке Приднестровья», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что заявления представителей НАТО о намерении углублять сотрудничество с Молдавией могут привести к тому, что республика станет полигоном для противостояния с Россией. Она уточнила, что такого рода усиление сотрудничества ранее уже становилось причиной «цветных революций», государственных переворотов, политической нестабильности и экономических кризисов в других странах. Дипломат подчеркнула, что особенно это касается государств постсоветского пространства.