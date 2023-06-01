Москва, 1 июня, 2023, 12:57 — ИА Регнум. США больше всего заинтересованы в том, чтобы их дорогостоящее, имиджевое вооружение не попало в Донбасс. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 июня заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

SHAWN THEW / POOL / EPA /ТАСС Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Так он прокомментировал интервью CNN координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, в котором тот пообещал, что уже летом ВСУ перейдут в наступление, а пока Белый дом старается сделать так, чтобы у Украины было «всё, что нужно».

По мнению Михайлова, в первую очередь Кирби таким образом отвечает на запросы своей аудитории: американского общества и европейских союзников. И этот запрос понятен — специальная военная операция России на Донбассе идет уже 15 месяцев. Запад влил в поддержку Киева десятки миллиардов долларов.

«Однако оружия, которое оценивалось как достаточное, чтобы взять под контроль бывшие территории Украины и навязать России свою геополитическую игру, не хватило. Сейчас ситуация осложняется и нехваткой ряда вооружений, необходимых украинской армии, и нежеланием ряда стран вливать в эту бездонную бочку свои дорогостоящие имиджевые вооружения», — сказал Михайлов.

Соответственно, как пояснил эксперт, военно-техническая помощь продолжается, но не в тех объемах, которых хотел бы Киев. Но объясняться перед западным обществом приходится.

«Поэтому Кирби и вся военно-политическая элита Вашингтона упражняется в прогнозах по поводу предстоящего контрнаступления ВСУ, — констатировал военный аналитик. — Это продолжается с ноября-декабря 2022 года. И всё время ссылались то на холод, то на распутицу, то на дожди. Но следует понимать, что вооружённые силы XXI века могут воевать в любых климатических условиях. Если есть приказ — люди будут наступать».

Но вопрос в том, есть ли военный смысл в наступлении ВСУ и не станет ли оно последним масштабным событием в их истории. Как полагает Михайлов, «на той стороне» понимают бессмысленность этого масштабного манёвра.

«Поэтому я думаю, что нам надо опасаться массированных атак дронов, попыток пересечения границы, обстрела приграничных территорий. Вот спектр действий, на которые они способны», — предположил Михайлов.

При этом он отметил, что американцы больше всех заинтересованы в том, чтобы в Донбасс не попало их дорогостоящее имиджевое оружие, а рассказывать и обещать они могут всё, что угодно.

«Однако против российских наступательных вооружений у Запада нет противовоздушного щита. После разгрома батареи «Пэтриотов» под Киевом эта история начала скукоживаться. Разговор идёт дальше, но новые батареи особенно активно туда больше не едут. Такая же судьба ждёт и другие дорогостоящие вооружения», — подытожил эксперт.

Кирби, впрочем, продолжает уверять общественность в том, что США летом 2023 года не прекратят поставлять на Украину военное имущество и оборонительные системы. Точных сроков обещанного им наступления ВСУ он называть не стал, но, по его словам, американские военные находятся в очень тесном контакте с их украинскими коллегами с самого начала планирования.

Однако на Западе не все настроены оптимистично по поводу этого контрнаступления. Скептичные заявления звучат на самом высоком уровне. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что вся эта затея может провалиться, а стало быть, следует приготовиться к затягиванию вооружённого конфликта на Украине и пересмотреть меры поддержки Киева. Кроме того, Макрон считает, что пора подготовить общественное мнение к тому, что дорогостоящая поддержка режима Владимира Зеленского может продлиться ещё очень долго.

В самих США тоже не все верят в успехи ВСУ. Так, эксперт Майкл Брендан Доэрти не исключает, что контрнаступление может провалиться из-за низкого морального духа украинских военных, так как Киев уже столкнулся с «трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления».