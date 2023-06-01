Москва, 1 июня, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин постоянно получает доклады из Министерства обороны, Пограничной службы, ФСБ и МЧС России о ситуации в Шебекино Белгородской области. Об этом он заявил в четверг, 1 июня.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС Последствия обстрела Шебекина

По словам представителя Кремля, власти региона также оперативно информируют президента о принимаемых в связи с украинскими обстрелами мерах.

«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле города Шебекино со стороны ВСУ, при котором пострадали восемь человек. Предварительно было известно о пяти — в больницу госпитализировали полицейского с переломом и двух женщин с осколочными ранениями, охранника моста и ещё одного мужчину без сознания. Гладков уточнил, что город находится под непрекращающимся огнём украинской армии.

Перед этим он сообщил о вывозе детей из Шебекино. Гладков отметил, что в случае необходимости срочной эвакуации мирного населения власти будут использовать защищённую технику, которую планируется подгонять прямо к домам. Места сбора мирных жителей не будут сообщаться в открытом доступе, и, когда обстрелы стихнут, вывоз в безопасные места возобновят.