Кейптаун, 1 июня, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Сообщения западных СМИ на тему того, что саммит БРИКС может быть принесён из ЮАР в Китай — это вброс, на который не стоит ориентироваться. Об этом 1 июня заявил журналистам в Кейптауне замглавы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Карпухин/ТАСС Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

«Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая, для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем», — сказал он.

Замглавы МИД уточнил, что российская сторона исходит из того, что саммит БРИКС, как это и было запланировано, пройдёт в Йоханнесбурге в 20-х числах августа, и на с6егодняшний день никакой другой информации на эту тему не существует.

«Скорее всего это попытка осложнить нормальную работу в бриксовском формате, попытка навязать какую-то ложную повестку дня», — пояснил Рябков.

Также он указал, что в ЮАР оказалось немало вбрасывающих в медийное пространство разнообразные версии о саммите БРИКС, и указал, что Россия относится к таким вещам спокойно.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти ЮАР якобы рассматривают возможность попросить Китай провести саммит БРИКС у себя, чтобы избежать дискуссий по поводу требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать российского президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что страны — партнёры России по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.

В МИД ЮАР до этого заявили, что дипломатический иммунитет для участников саммита БРИКС не распространяется на ордера международных судов, которые могли быть выданы в отношении кого-либо из них. Также в ведомстве уточнили, что как такие иммунитеты гарантируются для защиты участников встречи от «юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции».

МУС 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В документе утверждается, что их обвиняютя в «совершении военных преступлений на Украине».

В свою очередь, МВД России 19 мая объявило в розыск прокурора международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента России. После этого 21 мая Ассамблея стран — участников Римского статута МУС заявила об обеспокоенности решением Москвы объявить в розыск и возбудить уголовные дела в отношении судей и прокурора инстанции.