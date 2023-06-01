Москва, 1 июня, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» ударили по пункту управления украинских войск на запорожском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил 1 июня, что пункт располагался в селе Трудовое.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов РСЗО «Смерч»

«Реактивной системой залпового огня «Смерч» нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков. Экипажами тяжёлых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепёк» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного», — процитировали его РИА Новости.

По данным Чехова, на том же направлении российские мотострелки также ликвидировали миномётным огнём украинскую разведывательную группу. Кроме того, расчёты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Полтавке и Малой Токмачке. В то же время на Южно-Донецком направлении российские военные нанесли противнику поражение в Великой Новосёлке, в районе Пречистовки и возле Водяного.

«Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчёт противотанкового гранатомета противника, экипажем ТОС-1 «Солнцепёк» поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара», — сообщил начальник пресс-центра.

По данным Чехова, также расчёты ЗРК «Тор» и «Стрела-10» сбили беспилотники противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук сообщил о поражении двух бригад и одного полка ВСУ расчётами РСЗО «Смерч» на краснолиманском направлении. Он уточнил, что в результате действий российских войск подразделения противника понесли значительные потери в личном составе и военной технике. Также начальник пресс-центра добавил, что российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы подавила вражеские позиции на том же направлении.