Неопознанный объект упал и взорвался в Калужской области
Калуга, 1 июня, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Неопознанный объект упал в районе Товарково в Калужской области, сообщили региональные власти в соцсети ВК.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обломки
В результате падения объект взорвался, образовалась воронка с последующим возгоранием травы. ЧП произошло в Дзержинском районе около 10:11.
Объекты экономики и жилые дома не повреждены, пострадавших среди жителей также нет.
Подразделения МЧС работают на месте.
По данным Telegram-каналов, упавшим объектом может быть беспилотный летательный аппарат. Официальных подтверждений этой информации не поступало.