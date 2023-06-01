Калуга, 1 июня, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Неопознанный объект упал в районе Товарково в Калужской области, сообщили региональные власти в соцсети ВК.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки

В результате падения объект взорвался, образовалась воронка с последующим возгоранием травы. ЧП произошло в Дзержинском районе около 10:11.

Объекты экономики и жилые дома не повреждены, пострадавших среди жителей также нет.

Подразделения МЧС работают на месте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3810148" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным Telegram-каналов, упавшим объектом может быть беспилотный летательный аппарат. Официальных подтверждений этой информации не поступало.