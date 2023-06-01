Брюссель, 1 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в ходе специальной военной операции России реализует право на защиту. Об этом он сказал в четверг, 1 июня, комментируя атаки Киева на российские территории.

Генсек НАТО Столтенберг назвал атаку беспилотников на Москву «правом на защиту» Киева
Иван Шилов ИА REGNUM
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что позиция альянса по данному вопросу долгое время остаётся незыблемой, и он будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

«Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта. У НАТО в этом вопросе есть две важных задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины», — процитировали генсека РИА Новости.

Атака дронов, которую прокомментировал Столтенберг, произошла ранним утром 31 мая. Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники упали на жилые дома на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте в Москве и на улице Атласова в Новой Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что здания получили незначительные повреждения в результате атаки.

В Подмосковье инциденты с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем ПВО.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Министр обороны России Сергей Шойгу отдельно подчеркнул, что целью предпринятой киевским режимом террористической атаки были гражданские объекты.