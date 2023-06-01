Брюссель, 1 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в ходе специальной военной операции России реализует право на защиту. Об этом он сказал в четверг, 1 июня, комментируя атаки Киева на российские территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что позиция альянса по данному вопросу долгое время остаётся незыблемой, и он будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

«Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта. У НАТО в этом вопросе есть две важных задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания этого конфликта за пределы Украины», — процитировали генсека РИА Новости.

Атака дронов, которую прокомментировал Столтенберг, произошла ранним утром 31 мая. Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники упали на жилые дома на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте в Москве и на улице Атласова в Новой Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что здания получили незначительные повреждения в результате атаки.

В Подмосковье инциденты с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем ПВО.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Министр обороны России Сергей Шойгу отдельно подчеркнул, что целью предпринятой киевским режимом террористической атаки были гражданские объекты.