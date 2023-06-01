Москва, 1 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В Москве скончалась актриса сериалов «Кремлёвские курсанты» и «Братаны» Лидия Грибова. Женщина вызвала скорую, когда ей стало плохо, но отказалась от госпитализации и умерла через 2 часа после ухода медиков, сообщил источник ИА Регнум. Ей был 91 год.

Кадр из сериала «Говорит полиция» Актриса Лидия Грибова

Актриса Лидия Грибова скончалась в своей квартире на улице Ангарской в районе Западное Дегунино 30 мая. Пожилая женщина почувствовала себя плохо 29 мая около 20:00. Лидия Дмитриевна вызвала скорую помощь. Медики осмотрели женщину и предложили забрать её в больницу, но Грибова, по данным источника, от госпитализации отказалась. Спустя пару часов после отъезда скорой помощи женщина умерла.

«В квартире на улице Ангарской скончалась 91-летняя женщина. При жизни она страдала ишемией головного мозга и хроническими заболеваниями», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку по факту смерти актрисы. Участковому предстоит опросить медиков, которые приезжали к пожилой женщине.

Лидия Дмитриевна Грибова родилась 2 мая 1932 года. В отличие от большинства артистов её кинокарьера началась тогда, когда многие уже выходят на пенсию. Первый фильм с участием Лидии Дмитриевны вышел в 2000-м году, когда ей было 68 лет. Грибова снималась в таких сериалов, как «Кремлёвские курсанты», «Братаны», «Холодное сердце», «Чокнутая», «Говорит полиция!» и др. Последний фильм с её участием вышел в 2014 году.