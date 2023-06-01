Донецк, 1 июня, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» начали подготовку к активным наступательным действиям на новом участке. Об этом 1 июня сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Апты Алаудинов

«Приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ спецназ «Ахмат» переведён на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке (в ЛНР — Прим. ред.)», ― написал командир спецназа в своём Telegram-канале.

Алаудинов уточнил, что в его подчинении находится один полк, ещё два полка подготавливают.

«Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», ― написал помощник главы Чечни.

Алаудинов добавил, что «Ахмат» в Луганской Народной Республике совместно со 2-м армейским корпусом освободил 36 населённых пунктов, из которых четыре ― самые крупные города.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат» передислоцируются в ДНР и ведут подготовку к активным боевым действиям в регионе. Он уточнил, что бойцы «Ахмата» должны освободить в республике целый ряд населённых пунктов.

Позднее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» осуществляют успешные наступательные действия на марьинском направлении. Он добавил, что также российская авиация поразила подразделения ВСУ около Авдеевки и посёлка Химик.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для дальнейшего продвижения российских войск «в обозримой перспективе» стратегически необходимо взять Марьинку. Он указал, что на данный момент на этом направлении сложилась напряжённая ситуация и российским военным нужно освободить город.