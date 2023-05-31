Москва, 1 июня, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Ракеты Storm Shadow, которые Великобритания передала Украине, показали себя очень слабыми, и поэтому теперь секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призывает не спешить с их использованием. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 июня заявил военный эксперт Иван Коновалов, комментируя слова Данилова о том, что не следует спешить с нанесем удара такими ракетами по Крымскому мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Вундерваффе под названием Storm Shadow (ракеты дальнего действия франко-британского производства), которые были поставлены Украине, показали себя абсолютно неэффективными. Мы их спокойно перехватываем. Более того, когда были первые залпы, то сбивали и носители этих ракет», — сказал Коновалов.

Что касается атак по Крымскому мосту, то, как полагает военный эксперт, такие ракеты не могут нанести никакого вреда этому объекту.

«Поэтому сейчас, когда они (представители СНБО — прим. ИА Регнум) говорят о том, что «не надо спешить» с использованием этих ракет, таким образом они прикрывают разочарование тем, что Storm Shadow оказались пустышкой», — убежден Коновалов.

Что касается того, как будут использоваться эти ракеты, то это зависит от того, какое решение примут британцы, которые фактически контролируют действия Генштаба Украины, да и другие силовые структуры.

«Американцы занимают более отстраненную позицию. А вот что касается контроля, планирования и выбора целей, то тут британцы. А те всегда будут искать слабое место. И к этому надо быть готовыми», — подытожил Коновалов.

Накануне Данилов в интервью украинскому 24 каналу ответил на вопрос о возможности Киева ударить по Крымскому мосту. По его словам, полученные от Великобритании ракеты Storm Shadow используют для ударов по объектам, которые Украина считает угрозой. однако момент их использования определят военные. Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли вероятность применения таких ракет по Крымскому мосту, Данилов заявил, что «не нужно спешить», особенно в таких «чувствительных вопросах».

Между тем в британском министерстве обороны заявили, что поставят Украине столько ракет Storm Shadow, сколько требуется Киеву для покрытия его потребностей в этом виде вооружений. Сколько именно ракет будет отправлено, военные Соединенного Королевства пока не уточняют.

В России поставку этого вида крылатых ракет сочли противоречащим всем международным нормам. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, снабжение Киева западными вооружениями имеет одну единственную цель — затянуть конфликт и попытаться создать условия, мешающие России выполнить цели спецоперации. Впрочем, российские ПВО стала эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow и количество сбитых Storm Shadow только растёт.